Службу внешней разведки может возглавить депутат Бухарев - СМИ [ Редактировать ]
В Администрации президента рассматривают вариант назначения главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева. Об этом сообщает lb.ua со ссылкой на источники.
Решение окончательно еще не утверждено и находится в стадии обсуждения, но вероятность его принятия очень высока.
Отмечается, что Владислав Бухарев - народный депутат Верховной Рады VIII созыва.
С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальник налоговой милиции.
1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией.
На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии "Батькивщина", прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.
Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.
Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.
Также Зеленский назначил первого помощника президента.
Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.
Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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