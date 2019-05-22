Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко рассказал о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским по поиску способов сдвинуть с "мертвой точки" Минский процесс и переговоры в "нормандском формате". Об этом Пристайко сказал журналистам на брифинге, который транслировал "112 Украина".

"С президентом мы говорили несколько часов о том, каким образом мы можем сдвинуть этот процесс, который застрял на мертвой точке - Минск, процессы все, включая миротворческий, Трехсторонняя контактная группа, нормандский формат, телефонные переговоры лидеров, которые состоялись сегодня (речь идет о телефонном разговоре лидеров Франции, Германии и России - ред.), и которые состоятся в ближайшее время - вы увидите сообщение. Этому был посвящен первый разговор с президентом", - подчеркнул Пристайко.

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Он добавил, что украинская сторона хочет узнать о результате телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина.

"Мы сейчас хотим узнать о результатах разговора между лидерами Германии, Франции и России... Мы сейчас узнаем, и по результатам будем планировать наши следующие шаги", - сказал Пристайко.

Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

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