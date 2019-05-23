Украинская теннисистка вышла в четверть финала турнира в Страсбурге [ Редактировать ]
На грунтовых теннисных соревнованиях WTA в Страсбурге второй поединок провела одесситка Даяна Ястремская, передает "УНН".
Одесситка посеянная под 6-м номером не имела существенного сопротивления в баталии второго круга основной сетки с австралийкой Самантой Стосур - 6:0, 6:2.
Наша землячка реализовала 5 из 14 брейкпойнтов и потратила на встречу 65 минут.
Ранее сообщалось, что украинской теннисистке собирают деньги на операцию.
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