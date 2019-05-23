На грунтовых теннисных соревнованиях WTA в Страсбурге второй поединок провела одесситка Даяна Ястремская, передает "УНН".

Одесситка посеянная под 6-м номером не имела существенного сопротивления в баталии второго круга основной сетки с австралийкой Самантой Стосур - 6:0, 6:2.

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Наша землячка реализовала 5 из 14 брейкпойнтов и потратила на встречу 65 минут.

Ранее сообщалось, что украинской теннисистке собирают деньги на операцию.