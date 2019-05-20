Украинская теннисистка одержала победу в престижном турнире [ Редактировать ]
Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы стартовала в первом круге турнира Internationaux de Strasbourg во Франции с призовым фондом 250 000 долларов, передает "Радио Свобода".
Украинка победила местную теннисистку Полин Перменье со счетом 6: 2, 6: 4.
Отмечается, что сегодня в первом круге сыграет еще одна украинка Марта Костюк.
Ранее сообщалось, что звезда "Реала" выдвинул жесткое условие клубу, а также в Италии назвали главного претендента на пост тренера футбольной команды.
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