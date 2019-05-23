Лидер Палаты общин парламента Соединенного Королевства Андреа Лидсом заявила об уходе в отставку. Об этом она сообщила 22 мая на своей странице в Twitter, опубликовав письмо, адресованное британскому премьер-министру Терезе Мэй, в котором она информирует ее об освобождении от занимаемой должности, пишет "УНН".

"С большим сожалением и тяжелым сердцем я приняла решение уйти в отставку", - написала она.

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"Я не верю в то, что мы будем по-настоящему независимым Соединенным Королевством благодаря той сделке, которая была предложена. Я всегда считала, что второй референдум может привести к опасным разногласиям. Я не поддерживаю правительство, которое добровольно пойдет на такие ​​уступки", - указала Лидсом в письме.

Кроме того, она призвала Мэй последовать ее примеру и подать в отставку. "Никто не хотел вашего успеха больше, чем я, но теперь я призываю вас принять правильные решения в интересах страны, этого правительства и нашей партии", - добавила Лидсом.

Пресс-секретарь главы британского правительства от имени Мэй поблагодарил Лидсом за ее работу. "Мы разочарованы тем, что она решила уйти в отставку. Премьер-министр остается сосредоточенной на том, чтобы реализовать Brexit, за который проголосовал народ", - говорится в сообщении канцелярии премьера.

Ранее сообщалось, что в Британии уволили министра обороны из-за утечки информации, а также Тереза Мэй заявила, что согласна провести голосование о повторном референдуме относительно Brexit.