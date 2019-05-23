Сколько украинцев перенесли мобильные номера (официальные данные) [ Редактировать ]
Фото: "Унн"
Почти 2,5 тысяч украинцев воспользовались услугой по смене оператора с сохранением мобильного номера, сообщили в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР).
"По состоянию на 9:00 22 мая перенесено 2494 телефонных номера", - рассказали в пресс-службе государственного предприятия.
Всего поступило 9160 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в централизованной базе данных УГЦР.
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