Почти 2,5 тысяч украинцев воспользовались услугой по смене оператора с сохранением мобильного номера, сообщили в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР).

"По состоянию на 9:00 22 мая перенесено 2494 телефонных номера", - рассказали в пресс-службе государственного предприятия.

Всего поступило 9160 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в централизованной базе данных УГЦР.

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