Наташа Королева нарвалась на жесткую критику из-за внешности (видео) [ Редактировать ]
Скандальная российская певица Наташа Королева поделилась со своими поклонниками новым видео в сети и нарвалась на критику. Знаменитость выложила на своей личной странице в Instagram видео, которое было снято в Германии.
На ролике можно увидеть, как Королева переживает за парня-бармена, всячески его поддерживая словами.
В комментариях к видео многие подписчики Наташи восхитись ловкостью бармена, отметив, что даже не поняли, как он сделал фокус с рюмками. Другие же высказались относительно внешности самой знаменитости:
"Обалденно! Хотелось бы в живую такой трюк увидеть", "Как это?", "Старая деревенская бабища", "Старуха".
на моём канале Наташа Королёва на YouTube самые горячие видео #hotvideos эксклюзивно !😜Подписывайтесь!!! #германия #тур #весна #ягодка #наташакоролева #бандакоролевой #символюности #киев #питер #казань #сочи #сахалин #астана
Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)
Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева показала стройные ноги в платье. А также, Королева испугала поклонников результатом пластики.
по теме
У Селены Гомес обострились проблемы со здоровьем
Селена Гомес до сих пор страдает из-за своей болезни
"Супер семейка": Юрий Ткач показал жену и дочку (фото)
Известный украинский комик Юрий Ткач часто радует поклонников новыми фото
Сергей Бабкин шокировал сменой имиджа (фото)
Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин продолжает удивлять поклонников неожиданными изменениями в своем имидже
Жена Кошевого в купальнике покорила пользователей сети (фото)
Супруга Кошевого порадовала фото в купальнике
Тина Кароль восхитила откровенным образом
Тина Кароль поразила откровенным образом