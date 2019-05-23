Скандальная российская певица Наташа Королева поделилась со своими поклонниками новым видео в сети и нарвалась на критику. Знаменитость выложила на своей личной странице в Instagram видео, которое было снято в Германии.



На ролике можно увидеть, как Королева переживает за парня-бармена, всячески его поддерживая словами.

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В комментариях к видео многие подписчики Наташи восхитись ловкостью бармена, отметив, что даже не поняли, как он сделал фокус с рюмками. Другие же высказались относительно внешности самой знаменитости:

"Обалденно! Хотелось бы в живую такой трюк увидеть", "Как это?", "Старая деревенская бабища", "Старуха".

Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева показала стройные ноги в платье. А также, Королева испугала поклонников результатом пластики.