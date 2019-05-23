Над одесским аэропортом пронесся сильный смерч (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 23 мая, возле международного аэропорта "Одесса" пронесся смерч. Об этом в социальных сетях сообщил очевидец события Евгений Синявин.
Мужчина снял случившееся на видео.
По его словам, высота "столба" смерча достигала 100 метров в высоту. Как отмечает мужчина, многие люди, в том числе шокированные работники аэропорта, наблюдали это явление.
Раньше сообщалось о том, что 1 мая по Украине пронеслись смерчи. А также Украину зальют проливные дожди.
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