В четверг, 23 мая, возле международного аэропорта "Одесса" пронесся смерч. Об этом в социальных сетях сообщил очевидец события Евгений Синявин.

Мужчина снял случившееся на видео.

По его словам, высота "столба" смерча достигала 100 метров в высоту. Как отмечает мужчина, многие люди, в том числе шокированные работники аэропорта, наблюдали это явление.

Раньше сообщалось о том, что 1 мая по Украине пронеслись смерчи. А также Украину зальют проливные дожди.