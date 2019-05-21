В Украине пронесся мощный смерч [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, в селе Каменка Глыбоцкого района Черновицкой области пронесся мощный смерч. Всего за пару минут ураган вырвал из земли деревья с корнями. Очевидцы публикуют видео с моментом стихийного бедствия в местном Instagram-сообществе.
По словам авторов видеозаписи, мощное природное зрелище произошло примерно в 20.00.
На видео слышны голоса очевидцев, которые утверждают, что в результате урагана были вырваны деревья с корнями.
Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате смерча и какие последствия стихийного бедствия.
Раньше сообщалось о том, что 1 мая по Украине пронеслись смерчи. А также Украину зальют проливные дожди
по теме
Скандальна пожежа у Харкові: у вогні мало не загинули волонтери
Намет "Усе для перемоги" спалахнув о пів на п'яту ранку - у той момент там спали троє волонтерів
У Харкові підпалили волонтерський намет "Все для перемоги"
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне знищення майна" та вилучили відео з камер спостереження - нападники на місці залишили рюкзак з невідомою речовиною
Депутата увезла "скорая" после инаугурации
В понедельник, 20 мая, после инаугурации президента Владимира Зеленского народному депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо
Чому депутата-вбивцю випустили на свободу?
Прощавай, судимосте! Як колишній депутат Віктор Лозинський достроково став законослухняним громадянином
Пожар в Нотр-Даме: жуткие кадры собора спустя месяц после трагедии (видео)
Прошел месяц с того дня, как в культовом соборе Парижской Богоматери произошел крупный пожар