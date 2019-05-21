В понедельник, 20 мая, в селе Каменка Глыбоцкого района Черновицкой области пронесся мощный смерч. Всего за пару минут ураган вырвал из земли деревья с корнями. Очевидцы публикуют видео с моментом стихийного бедствия в местном Instagram-сообществе.

По словам авторов видеозаписи, мощное природное зрелище произошло примерно в 20.00.

На видео слышны голоса очевидцев, которые утверждают, что в результате урагана были вырваны деревья с корнями.

Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате смерча и какие последствия стихийного бедствия.

Раньше сообщалось о том, что 1 мая по Украине пронеслись смерчи. А также Украину зальют проливные дожди