Інститут педіатрії, акушерства та гінекології потребує негайного ремонту. Допомогти лікарні взялися жінки. Де візьмуть гроші? Про це у матеріалі.

Успішні бізнес-вумен, громадські активістки, волонтери та політики. Їхні професії та покликання різні. Однак об'єднує усіх одна мрія.

"Кожна з нас мріє про щастя. Тож саме про жіноче щастя ми будемо на нашому жіночому форумі говорити", - зазначила Ірина Сисоєнко, заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.

На форумі говорили про кар'єрні успіхи. Однак головна мета заходу - благодійність.

"Вхід на захід для всіх жінок вільний, але я буду звертатися до учасниць, щоб ми могли зібрати можливу фінансову допомогу для ремонту дитячої реанімації інституту акушерства, педіатрії та гінекології. Ця реанімація для новонароджених дітей потребує ремонту. Із всієї потреби, яка існує у цій лікарні, держава сплачує лише 10 відсотків. Це катастрофічна ситуація", - наголосила Ірина Сисоєнко, заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.

"Це 1976 року. Тут взагалі не було ні разу ніякого капітального ремонту. Все що є - це косметичний ремонт".

Історію столичного інституту педіатрії, акушерства та гінекології ми розповідали ще місяць тому. Через систематичне недофінансування, умови в медзакладі з кожним роком лише погіршуються.

"Ви самі бачите - тут, звичайно, ми вижити не можемо. Тому це просто катастрофічно, з цим потрібно щось робити!"

І вирішувати проблему потрібно негайно, - переконує головний лікар інституту Любов Слєпова. Адже з кожним роком кількість дітей з вродженими вадами збільшується:

"Протягом 2018 року вдалося врятувати 100 дітлахів".

"До нас приїжджають не діти, а вони приїжджають в утробі матері, уже знаючи, що є ця патологія, і ми їм допомагаємо з перших хвилин її життя. Тобто, якщо їх не прооперувати в найближчі хвилини, чи години, чи дні - то дитина помирає. І це врятовані чиїсь життя", - наголосила Любов Слєпова, головний лікар інституту педіатрії акушерства та гінекології НАМН України.

Рятують, зізнається головний лікар, лише завдяки "золотим рукам" колег. Часто в інститут звертаються майбутні мами з серйозними захворюваннями.

"Наприклад дуже сильні захворювання серцево-судинної системи. Багато жінок, що прибувають до нас з цією патологією. Приїжджають і кажуть: "Я дуже хочу стати мамою, але лікарі мені заборонили це робити. Сказали що це для мене має великий ризик", - розповідає Любов Слєпова, головний лікар інституту педіатрії акушерства та гінекології НАМН України.

І подібних випадків - десятки. Допомагають усім. Однак умови, в яких працюють лікарі, необхідно покращити, а в інституті - провести негайний ремонт. І поки фінансування держави недостатнє, єдина надія медзакладу - це волонтери.