Популярная певица Полина Гагарина оказалась в центре скандала. Артистка готовит к выходу новый альбом под названием "Ангелы танцуют". На его обложке она предстала в черных трусах и топлес. Однако поклонникам показался образ довольно таки знакомым.

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Несколько подписчиков заявили, что фото напоминает обложку альбома Turmalina Наталии Орейро. Уругвайская певица и актриса выпустила его еще в 2002 году.

Автором снимка Гагариной стал ее супруг фотограф Дмитрий Исхаков. Он отреагировал в Instagram на обвинения в плагиате. "Уф! Очень горжусь новой обложкой, которую мы замутили любимой Полине. P. S. Пожалуйста, с Орейро просьба не беспокоить", - написал Дмитрий.

Муж Гагариной даже в резкой форме послал поклонников певицы, обвиняющих ее в плагиате. Этим он обидел их. "Полина - бомба, почти все ее песни люблю. Но мне кажется, ей стыдно за вас, на каком уровне вы ее типа защищаете. Будьте достойны жены,не реагируйте на критику и неадекватных людей как дворник", - посоветовали Дмитрию.

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