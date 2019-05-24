Дочь Юрия Ткача покорила пользователей сети (видео) [ Редактировать ]
Фото: Tochka.net
Дочь известного украинского комика Юрия Ткача перепела песню эпатажной украинской певицы Оли Поляковой.
Поклонники творчества знаменитостей отметили в комментариях:
Это я с подругами на выпуске", "Достойная замена Оли, на сцене, подрастает", "У Оли появились конкуренты", "Круто".
Напомним, Юрий Ткач показал жену и дочку. А также Тодоренко в купальнике нарвалась на критику.
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