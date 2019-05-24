В Украине появятся новые должности врачей [ Редактировать ]
В Украине появятся врачи физической и медицинской реабилитации, физические и эрготерапевты, сообщает "УНН".
"Минздрав Украины вводит новые должности "врача физической и медицинской реабилитации", "физического терапевта", "эрготерапевта", "ассистента физического терапевта" и "ассистента эрготерапевта". Соответствующие изменения в приказ от 28 октября 2002 года № 385 "Об утверждении перечней заведений здравоохранения, врачебных, провизорских должностей, должностей младших специалистов с фармацевтическим образованием, должностей специалистов в области здравоохранения и должностей специалистов в области здравоохранения в учреждениях здравоохранения" зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине откажутся от лечения уколами, а также что в Украине запретили сразу семь популярных лекарств.
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