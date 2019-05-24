В России не против "нормандской встречи" [ Редактировать ]
Россия поддерживает идею проведения саммита в нормандском формате на высшем уровне. Однако встреча должна состоятся после того, как Украина определится со своими подходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем такая встреча требует подготовки и завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды в Украине", - заявил представитель Кремля.
Песков при этом подчеркнул, что "никто не сторонник встречи ради встречи". Он призвал "набраться терпения и подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны".
По его словам, Россия должна понять, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностями, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, Меркель и Макрон".
Ранее Россия предложила начать диалог по обмену пленными.
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