Россия поддерживает идею проведения саммита в нормандском формате на высшем уровне. Однако встреча должна состоятся после того, как Украина определится со своими подходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем такая встреча требует подготовки и завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды в Украине", - заявил представитель Кремля.

Песков при этом подчеркнул, что "никто не сторонник встречи ради встречи". Он призвал "набраться терпения и подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны".

По его словам, Россия должна понять, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностями, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, Меркель и Макрон".

Ранее Россия предложила начать диалог по обмену пленными.