Миссия МВФ встретилась с директором НАБУ [ Редактировать ]
Миссия МВФ, которая работает в Украине обсудила с руководством Национального антикоррупционного бюро состояние борьбы с топ-коррупцией в Украине. Во время встречи участники обсудили пути усиления способности НАБУ как органа досудебного расследования, передает "УНН".
Как сообщили в пресс-службе, среди прочего, говорилось о проблематике предоставления НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, уголовной ответственности за незаконное обогащение и проведения аудита учреждения.
"Мы благодарны МВФ за постоянное внимание то темы борьбы с коррупцией и поддержку антикоррупционной реформы в Украине", - отметил Артем Сытник.
В Национальном бюро заверили, что прилагают все усилия для разоблачения и привлечения к ответственности за коррупцию должностных лиц высшего звена, сталкиваясь на этом пути с постоянным сопротивлением, который удается преодолевать благодаря поддержке гражданского общества и международных партнеров.
Ранее сообщалось, когда Зеленский проведет переговоры с МВФ, а также в ЕС назвали условие для получения финансовой помощи.
по теме
Роспуск Рады: депутаты обратились в КСУ
В Конституционный Суд Украины поступило представление депутатов относительно по роспуску Верховной Рады
В НАТО обратились с призывом к России
На заседании Россию призвали освободить оккупированный Крым и прекратить поддержку боевиков
"Мы поддерживаем реформы ВСУ": в НАТО сделали заявление
В среду, 22 мая, в Брюсселе по окончании заседания Военного комитета, высказался глава Военного комитета НАТО
Начальник Службы госохраны подал в отставку
Начальник Службы государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт
Зеленский назначил заместителя главы СБУ
Соответствующий указ был обнародован на официальном сайте президента