Миссия МВФ, которая работает в Украине обсудила с руководством Национального антикоррупционного бюро состояние борьбы с топ-коррупцией в Украине. Во время встречи участники обсудили пути усиления способности НАБУ как органа досудебного расследования, передает "УНН".

Как сообщили в пресс-службе, среди прочего, говорилось о проблематике предоставления НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, уголовной ответственности за незаконное обогащение и проведения аудита учреждения.

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"Мы благодарны МВФ за постоянное внимание то темы борьбы с коррупцией и поддержку антикоррупционной реформы в Украине", - отметил Артем Сытник.

В Национальном бюро заверили, что прилагают все усилия для разоблачения и привлечения к ответственности за коррупцию должностных лиц высшего звена, сталкиваясь на этом пути с постоянным сопротивлением, который удается преодолевать благодаря поддержке гражданского общества и международных партнеров.

Ранее сообщалось, когда Зеленский проведет переговоры с МВФ, а также в ЕС назвали условие для получения финансовой помощи.