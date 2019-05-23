МВФ готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной [ Редактировать ]
Международный валютный фонд (МВФ) готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную раду и назначения нового Кабинета министров, и сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве. Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
"Миссия (МВФ, - ред) сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями относительно развития ситуации, а также экономической политики", - заявил Райс.
Кроме того, на просьбу очертить перспективы дальнейшего взаимодействия, представитель МВФ отметил, что в МВФ ожидают назначения нового правительства Украины, которое будет сформировано после внеочередных парламентских выборов.
Ранее у Зеленского рассказали о новой программе МВФ.
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