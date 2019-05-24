Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.

В пресс-службе президента сообщили, что встреча Зеленского с миссией МВФ предварительно запланирована на 28 мая.

В СМИ появилась информация, что миссия покинет Украину преждевременно из-за роспуска Верховной Рады и кадровых решений президента, но в фонде это опровергли.

Ранее в МВФ заявили, что готовы возобновить тесное сотрудничество с Украиной.