Встреча МВФ и Зеленского: названа дата [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.
В пресс-службе президента сообщили, что встреча Зеленского с миссией МВФ предварительно запланирована на 28 мая.
В СМИ появилась информация, что миссия покинет Украину преждевременно из-за роспуска Верховной Рады и кадровых решений президента, но в фонде это опровергли.
Ранее в МВФ заявили, что готовы возобновить тесное сотрудничество с Украиной.
по теме
Зеленский провел беседу с главой МВФ: о чем говорили
В ближайшие недели в Украину приедет новая миссии фонда
В США предложили увеличить помощь Украине в оборонном бюджете
Из указанной суммы 100 млн долларов должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений
МВФ готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной
В МВФ озвучили условия для тесного сотрудничества с новым президентом
Цены на газ в Украине: у Зеленского дали утешительные прогнозы
Представитель президента в Кабмине выступил с заявлением
Экономика в Украине: в Кабмине озвучили два варианта развития
Рост ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 3,3-3,6%