После использования посудой можно кормить животных и птиц. Польская компания, которая производит органическую посуду из отрубей, открыла представительство в Украине.

Фирма запатентовала технологию, которая позволяет делать одноразовая посуда из пшеничных и кукурузных отрубей, продуктов переработки маниока, водорослей, а также полимеров на растительной основе. Сырье сжимают под прессом с помощью горячего воздуха.

Фирма запатентовала технологию, которая позволяет делать одноразовая посуда из пшеничных и кукурузных отрубей, продуктов переработки маниока, водорослей, а также полимеров на растительной основе. Сырье сжимают под прессом с помощью горячего воздуха.

Разработчики уверяют, что один килограмм продуктов пшеничных отрубей - обработка пшеницы, транспортировка, переработка и утилизация - генерирует около 1,3 кг СО2, в то время как один килограмм полистироловых одноразовых тарелок или чашек генерирует в совокупности у 8,5 кг СО2.

Раньше сообщалось о том, что в Швеции построили ресторан для пчел.