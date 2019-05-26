Под Одессой в Беляевском районе грузовой автомобиль DAF столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Пострадали четыре человека, передает golos.ua.

По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали оба водителя и двое пассажиров микроавтобуса.

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На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Днепре грузовик протаранил легковушку, а также под Полтавой авто на полном ходу нанизался на отбойник.