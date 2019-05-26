У Києві провели міжнародний турнір з міні-футболу [ Редактировать ]
Спортивні святкування. Із нагоди Дня міста у столиці відбувся турнір із міні-футболу. Участь брали команди з кількох країн Європи.
Як усе було і який результат показали спортсмени - розкажуть наші кореспонденти.
Ранковий стадіон у столичному гідропарку. Трибуни починають заповнювати вболівальники. Сьогодні тут - міжнародний турнір із міні-футболу.
"Сміливої, класної, швидкої гри і цікавих комбінацій хочеться побачити. І красиві голи", - говорить Даніель Косаковський, уболівальник.
Володимир прийшов порадіти за сина. Той сьогодні допомагає: подає гравцям м'ячі.
"Будемо підтримувати, будемо кричати, будемо вболівати. Я, як тато спортсмена, який тут допомагає в подачі м'ячів - буду всією душею підтримувати збірну, ну і малюка свого підтримувати теж", - наголосив Володимир Володько, уболівальник.
"Мені подобається - вона дуже активна і тут багато боротьби. Вони ідуть до останнього і не бояться м'яча і кидаються під ноги", - говорить Владислав Володько, футболіст.
Уболівають кияни не лише за національну збірну, підтримати прийшли й гостей з-за кордону.
"Як вам підтримка? - Неперевершена, чудово, що сюди прийшло стільки дітей!"
Учасники приїхали з Швейцарії, Хорватії, Румунії, Ірландії та різних міст України. Змагаються за почесний Кубок.
"Ми хочемо перемогти, та це насправді складно, бо ми раніше програвали. Зараз спробуємо зробити все, що зможемо", - говорить Мішель Ванотті, гравець збірної Швейцарії.
"Так, ми докладемо якнайбільше зусиль!"
Українці налаштовані на перемогу. Довго тренувалися й вибороли її вже в чотирьох матчах. Суперник доволі складний - збірна Румунії. Ті - шестиразові чемпіони світу.
"Ми - сильні в командній грі і в налаштуванні на гру. Вболівальники дуже гарно нас підтримують, гонять нас вперед", - відзначив Євген Задорожній, тренер збірної України з міні-футболу.
"У нас задача стоит - победить, потому что мы работаем на результат. Как не крути, нам важен результат. Мы играем в домашних родных стенах и мы хотим поднят трофей над головой", - наголосив Олексій Драган, футболіст.
Підняти трофей над головою таки вдається - у фіналі збірна України виборола впевнену перемогу над суперниками.
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