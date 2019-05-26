В результате экспериментального полета над территорией Болгарии разбился легкомоторный самолет, что привело к гибели двух человек. Об этом сообщает Novinite.

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В Министерстве внутренних дел рассказали, что самолет взлетел с аэродрома "Чернево" около города Ихтиман, который находится приблизительно в 60 километрах от столицы страны Софии.

По предварительным данным, крушение произошло после того, как пилот потерял управление при наборе высоты, после чего самолет спикировал в землю и загорелся. Прибывшие спасатели и медики сообщили, что пострадавшие мужчина и женщина сгорели в результате удара.

Ранее мы писали о том, что возле аэропорта Дубая разбился самолет, а также о том, как пьяный пассажир самолета сломал ногу бортпроводнику.