У Зеленского назвали причины переезда с Банковой [ Редактировать ]
Команда президента Владимира Зеленского планирует переехать из Администрации президента на Банковой из-за дизайна и технических проблем, передает "Униан".
Сейчас они делают все, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности, сказал заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью "Новое время".
По его словам, в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из-за безопасности". В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.
Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко сказал, что команда Зеленского прорабатывает два варианта переезда уже в этом году.
Ранее сообщалось, что назначение Богдана обжаловали в Верховном суде, а также что на Зеленского подали в суд.
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