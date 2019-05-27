Напередодні дня захисту дітей, парламент має включити до порядку денного соціальні законопроекти. У цьому впевнена нардеп Наталія Королевська. Вона наполягає держава мусить повернути матерям гідні виплати при народженні дитини. І зосередити увагу на пільговиках. Насамперед дітях і пересенцях.

"Женщины украинского парламента, межфракционного обьединяния женщины, мир, безопасность, рада матерей, платформой женщины за мир, комитетом семьи, молодежи и спорта и комитетом соцполитики требуют сегодня от согласительгого и парламента чтобы рассмотрели 2 законопроекта. По восстановлению гарантий по защите детства и материнства. И законопроекта, который касается деток, пострадавших от войны", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".