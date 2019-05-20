Парламентские выборы: кто сможет попасть в партию Вакарчука [ Редактировать ]
Солист группы "Океан Эльзы" и лидер новосозданной партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, кто точно не сможет оказаться в его партийном списке на предстоящих парламентских выборах.
Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Партия должна полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которые другие еще никогда не предлагали", - заявил Вакарчук.
Те народные депутаты, у которых могут совпадать взгляды с Вакарчуком и его командой, по словам певца, смогут с успехом "убедить своего избирателя по результатам их работы в течение пяти лет".
Отвечая на вопрос, планирует ли он сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он уклонился от прямого ответа.
"У нас новоизбранный президент, завтра он станет действующим президентом. Президент - это символ страны, и каждый нормальный гражданин, в частности те, кто как я, собираются в политику и менять страну, желают успеха президенту", - сказал Вакарчук.
Раньше сообщалось о том, что инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая. А Вакарчук завел аккаунт в Instagram и записал видеообращение к украинцам.
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