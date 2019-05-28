В Киеве из "Смарт-плазы" эвакуируют людей [ Редактировать ]
Магазин "Сильпо" в "Смарт-Плазе" на проспекте Победы возле метро "Политехнический институт", закрыт из-за информации о минировании. Людей из супермаркета "Сильпо" вывели.
Вход в магазин загражден колясками для покупок. Охранники супермаркета рядом с колясками останавливают желающих зайти в супермаркет. Кассиры и продавцы находятся в торговом зале. Ожидается приезд спецслужб.
В самом торговом центре "Смарт-Плаза" люди продолжают гулять по магазинам, кафе работают, полны посетителей.
Раньше сообщалось о том, что в Одессе "заминировали" аэропорт, вокзал и больницы. А также в Киеве мужчина "заминировал" зал с игровыми автоматами
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