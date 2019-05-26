В Перу произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 мая, по данным Геологической службы США в северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов, передает "УНН".
Землетрясение произошло примерно в 180 км к востоку от города Мойобамба и на глубине около 115 км.
Ранее сообщалось, что на Бали произошло извержение вулкана, а также в Папуа-Новой Гвинее случилось землетрясение.
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