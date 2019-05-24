В Индийском океане нашли источник загадочного шума [ Редактировать ]
В океане обнаружили источник загадочного шума. Сейсмическую активность зафиксировали у восточного побережья Африки в 2018 году, сообщает Live Science.
Шум зафиксировали сейсмографические станции по всему миру. Ученые объяснили природное явление рождением подводного вулкана, расположенного к востоку от острова Майотта.
Местные жители с середины 2018 году сообщали о подземных толчках, которые в мае достигли магнитуды 5,8.
Изучив данные сейсмографов исследователи пришли к выводу, что глубоко под дном находится камера с магмой объемом до пяти кубических километров. Гул вызывается выходом расплавленной породы, как следствие - земная кора опускается.
Так остров Майотта, у побережья которого зафиксировали "вулканические роды", за год опустился на 13 сантиметров.
Ранее на дне Черного моря обнаружили "привет из прошлого".
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