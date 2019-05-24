Шум зафиксировали сейсмографические станции по всему миру. Фото pixabay.com

В океане обнаружили источник загадочного шума. Сейсмическую активность зафиксировали у восточного побережья Африки в 2018 году, сообщает Live Science.

Шум зафиксировали сейсмографические станции по всему миру. Ученые объяснили природное явление рождением подводного вулкана, расположенного к востоку от острова Майотта.

Местные жители с середины 2018 году сообщали о подземных толчках, которые в мае достигли магнитуды 5,8.

Изучив данные сейсмографов исследователи пришли к выводу, что глубоко под дном находится камера с магмой объемом до пяти кубических километров. Гул вызывается выходом расплавленной породы, как следствие - земная кора опускается.

Так остров Майотта, у побережья которого зафиксировали "вулканические роды", за год опустился на 13 сантиметров.

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