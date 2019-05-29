Политолог рассказал, что может стать "фактором успеха" партии мэров на парламентских выборах [ Редактировать ]
Основные парламентские партии, структурированные по лидерскому или корпоративному принципу, оказались неспособны защищать интересы городов и регионов. Поэтому региональные лидеры, в первую очередь мэры, заявили о готовности идти на парламентские выборы своей партией.
Так директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко на своей странице в Facebook прокомментировал съезд объединенной партии мэров, запланированный на 2 июня в Харькове.
Он также считает, что главный фактор успеха "партии мэров" - пресловутая децентрализация. Ведь при дополнительных полномочиях и ресурсах местные элиты не получили политических гарантий. Более того, давление со стороны "силовиков" и управляемых ими "активистов" только возросло.
"Внеочередность парламентских выборов играет сегодня на руку амбициозным муниципалам. Времени на раскрутку у кандидатов нет. Значит, политики, которые работают на местах, получают серьезные преимущества. Они хорошо понимают настроения и потребности избирателей. У них налажена обратная связь со своими потенциальными сторонниками. Им не надо тратиться на рекламную кампанию - они и их дела и так хорошо известны. Естественно, все это повышает шансы на успех только тех местных лидеров, кто пользуется авторитетом в своих городах и регионах. Популисты и авантюристы, которых вынесла к власти кровавая волна "патриотизма", в этот раз наверняка пролетят мимо корыта", - пишет Сергей Белашко.
Напомним, вчера городской глава Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook сообщил, что съезд партии мэров, на котором будет принято решение об участии в досрочных парламентских выборах, пройдет 2 июня в Харькове.
Он указал, что в состав объединенной политсилы войдут партия "Доверяй делам" и "единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины", сейчас переговоры с представителями местной власти еще продолжаются.
Харьковский глава Геннадий Кернес ранее также подтвердил, что они вместе с Трухановым поведут на выборы в Верховную Раду свою политическую силу, но останутся на должностях.
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