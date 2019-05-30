Европейский Союз ожидает, что Россия безотлагательно освободит украинских военнопленных моряков. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства ЕС при ОБСЕ в Twitter.

В представительстве напомнили о решении Международного морского трибунала о немедленном освобождении моряков.

"ЕС ожидает, что Россия вовремя выполнит приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая по поводу инцидента, который произошел вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года, и освободит задержанных украинских военнослужащих и судна безусловно и без промедления", - говорится в сообщении.

Ранее Россия отказалась освобождать украинских моряков. Кроме того, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля и вернуть их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков. А также Зеленский прокомментировал это решение.