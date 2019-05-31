Национальный банк Украины на 31 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,87 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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Официальный курс гривны к доллару на 31 мая установлен на таком уровне: 2687 гривен за 100 долларов.

Ранее мы писали о том, что курс криптовалют также вырос.