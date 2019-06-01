У насморка может быть десяток причин - от ОРВИ и прочих инфекций до сезонной аллергии, гормональных изменений или резкого перепада температур.

Но это не важно. Вне зависимости от причины, вызвавшей сопли или заложенность носа, существуют простые способы избавиться от проблемы. Некоторые из них принесут только временное облегчение, зато другие помогут вылечить насморк быстро и насовсем. О самых распространенных пишет издание "Лайхакер".

1. Пейте горячий чай

Или любой другой напиток. Главное, чтобы он был горячим, но не обжигающим. Тепло и пар усиливают кровообращение в носоглотке. Результат - насморк отступает, дышать становится легче.

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2. Просто пейте как можно больше жидкости

Учитывая пункт выше, лучше теплой - тогда эффект усилится. Но если под рукой есть только прохладные напитки или просто вода из кулера, подойдут и они. Смысл тут в следующем.

Когда в организме не хватает воды, носу тоже нездоровится. Слизь (те самые сопли) внутри ноздрей подсыхает, становится более густой, ее слой утолщается - и это приводит к заложенности носа. К тому же в такой толстой подушке из соплей вольготно чувствуют себя вирусы и бактерии, то есть заболевание может затянуться или перерасти в нечто гораздо более неприятное, чем простуда. Например, в гайморит.

Добавив жидкости, вы сделаете слизь более текучей, а ее слой - более тонким. Если у вас была заложенность носа, она уйдет, а сопли нормальной текучей консистенции позволят организму быстрее вымыть из носоглотки вирусы и избавиться от насморка и простуды в целом.

3. Делайте ингаляции

Вдыхание горячего пара резко уменьшает симптомы простуды, в том числе и насморка, и сокращает время болезни.

Авторитетный медицинский ресурс Healthline рекомендует делать ингаляцию так:

Нагрейте в кастрюле чистую воду. Не надо доводить ее до кипения - достаточно, чтобы над жидкостью образовался пар.

Поставьте кастрюлю с водой на стол или другую удобную горизонтальную поверхность и подержите над ней лицо 20–30 минут, отстраняясь, если пар будет слишком горячим.

Делайте глубокий вдох через нос. Через нос же выдыхайте. Попробуйте делать выдох с усилием, чтобы избавиться от слизи.

В воду для ингаляций можно добавить несколько капель эфирного масла с противозастойным эффектом. Эвкалипт, мята перечная, шалфей, розмарин, сосна, чайное дерево, тимьян - выбирайте на свой вкус.

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4. Примите горячий душ

Хороший вариант в том случае, если вам нужно быстрое облегчение. Как и ингаляция или горячий чай, душ эффективно приостанавливает течь из носа и устраняет ощущение заложенности.

5. Делайте теплый компресс для носа

Прикладывайте к носу смоченную в горячей (но не обжигающей!) воде салфетку на 2–3 минуты 3–4 раза в день.

6. Промывайте нос солевым раствором

Можно купить готовый солевой аэрозоль в аптеке, а можно приготовить его самостоятельно. Рецепт прост: добавьте ½ чайной ложки соли и щепотку соды в стакан (240 мл) теплой воды. Промывайте нос этим раствором 3–4 раза в день до полного исчезновения неприятных симптомов.

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7. Пользуйтесь сосудосуживающими назальными спреями или каплями

Они устраняют отёчность и замедляют образование новых соплей. Результат почти моментальный: нос снова дышит и из него не капает. Этот волшебный эффект сохраняется, как правило, несколько часов, потом процедуру приходится повторять. Если, конечно, организм за это время не расправился с основной причиной, вызвавшей сопли.

Важно помнить: такие средства не стоит использовать дольше 3 дней.

Иначе возможны неприятные побочки: от простого привыкания к конкретному средству (далее сосуды попросту перестанут на него реагировать) до истончения слизистой оболочки носа, развития медикаментозного ринита и других гадостей.

8. И обратитесь к врачу!

Насморк - это не самостоятельная болезнь, а всего лишь симптом. Чтобы избавиться от него окончательно, необходимо побороть то заболевание, чьим "побочным эффектом" он является. Эффективнее всего это делается под руководством профессионального медика - терапевта или более узкого специалиста (лора, аллерголога).

Важное замечание: существуют виды насморка, которые требуют немедленного обращения к врачу. Отправляйтесь к терапевту или как минимум звоните для консультации, если:

Ваш насморк сопровождается отеком лба, любой из сторон носа или щек, глаз или же связан с помутнением зрения.

Помимо насморка, у вас сильно болит горло или же вы замечаете белые либо желтые пятна на миндалинах и других частях носоглотки.

Сопли имеют выраженный неприятный запах.

Насморк появился на фоне кашля, который длится более 10 дней, а сопли при этом — жёлто-зелёные или серые.

Насморк возник сразу после травмы головы.

Насморк сопровождается лихорадкой.

Такое сочетание симптомов говорит о том, что у вас может быть заболевание более серьёзное, нежели обычный ринит. Речь может идти об ангине, гайморите, серьёзных гормональных нарушениях, ушибе головного мозга, бактериальных поражениях, включая менингит, и так далее. И в этом случае лучше перестраховаться.

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