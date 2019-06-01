Законопроект Конгресу Сполучених Штатів "Про підтримку України" передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО - зазначили на офіційній Facebook-сторінці посольства України у Сполучених Штатах.

Статус головного союзника поширюється на період від набуття документом чинності - до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Такий статус дозволяє спростити процедуру передачі Україні оборонних засобів. Перелік видів озброєнь, які можуть надати Україні, доповнений протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.