До Конгресу США внесли законопроект "Про підтримку України" [ Редактировать ]
Законопроект Конгресу Сполучених Штатів "Про підтримку України" передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО - зазначили на офіційній Facebook-сторінці посольства України у Сполучених Штатах.
Статус головного союзника поширюється на період від набуття документом чинності - до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Такий статус дозволяє спростити процедуру передачі Україні оборонних засобів. Перелік видів озброєнь, які можуть надати Україні, доповнений протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.
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