До этого момента информацию о возможном визите новоизбранного президента в Вашингтон комментировали только на Банковой. И вот сейчас информированный источник в администрации Трампа подтвердил журналисту Дмитрию Анопченко факт этого приглашения и сообщил некоторые детали.

"Я могу подтвердить, что письмо действительно существует и приглашение посетить США с визитом действительно было отправлено. Однако даты в нем вообще не оговаривались", - сказал чиновник.

Таким образом сроки визита на данный момент в принципе не определены и когда Зеленского ждать в Белом доме - вопрос, открытый в том числе и для него самого. По словам дипломатов, с которыми говорил наш корреспондент, в рамках будущего визита "должна состояться" личная встреча президента Украины с Дональдом Трампом - однако ни ее формат, ни главные темы пока не прорабатывались ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Так же открытым пока остается вопрос об официальном статусе этого визита. Однако, по словам американских дипломатов, в любом случае уже сам факт такого приглашения - очень серьезный сигнал и - знак поддержки Украины.

Детали смотрите в вечернем выпуске "Подробностей" на телеканале "Интер" в 20:00.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Британию не выплачивать ЕС компенсацию за Brexit.