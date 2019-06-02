Трамп призвал Британию не выплачивать ЕС компенсацию за Brexit [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества. Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times, опубликованном в субботу, 1 июня.
"Если бы я был ими (британскими властями), то я бы не выплачивал 50 миллиардов долларов. Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма", − указал американский лидер.
Он подтвердил, что предлагал премьер-министру Британии Терезе Мэй подать в суд на ЕС, чтобы иметь больше рычагов воздействия на Брюссель.
"В ответ на те ошибки, которые совершил ЕС и которые стоили Соединенному Королевству больших денег и нанесли ему большой ущерб, я бы вынес этот вопрос на рассмотрение, будь то в виде судебного спора или ходатайства", − отметил Трамп.
По его словам, Великобритании будет "очень непросто достичь хорошей сделки, когда они вступают в переговоры таким образом".
Трамп предложил Лондону следовать по пути выхода из ЕС без соглашения, если власти сообщества откажутся предоставить британской стороне то, к чему она стремится.
Также президент США пообещал приложить максимум усилий, чтобы заключить с Великобританией сделку о свободной торговле в течение нескольких месяцев после Brexit.
Ранее мы писали о том, что Мэй готова провести голосование о повторном референдуме.
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