Лікарі не можуть дістати кулю з голови хлопчика, пораненого поліцейськими [ Редактировать ]
Лікарі не можуть дістати кулю з голови хлопчика, пораненого у Переяслав-Хмельницькому. Стан Кирила дуже важкий. Про це одному з українських медіа розповіла бабуся дитини Олександра Тлявова. Також, за її словами, поліцейські, яких підозрюють у стрілянині, визнають свою провину. Але хто саме відкрив вогонь - не знають, адже копи були п'яні. Жінка переконана - правоохоронці сидітимуть за гратами.
Нагадаю, п'ятирічний Кирило потрапив до місцевої лікарні 31 травня. Звідти його направили до Києва. Наразі основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик.
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