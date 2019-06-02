Лікарі не можуть дістати кулю з голови хлопчика, пораненого у Переяслав-Хмельницькому. Стан Кирила дуже важкий. Про це одному з українських медіа розповіла бабуся дитини Олександра Тлявова. Також, за її словами, поліцейські, яких підозрюють у стрілянині, визнають свою провину. Але хто саме відкрив вогонь - не знають, адже копи були п'яні. Жінка переконана - правоохоронці сидітимуть за гратами.

Нагадаю, п'ятирічний Кирило потрапив до місцевої лікарні 31 травня. Звідти його направили до Києва. Наразі основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик.