В базе конгресса США опубликован законопроект о санкциях против кораблей и компаний, задействованных в строительстве проекта газопровода "Северный поток-2", которым запланированы поставки российского газа в Германию в обход Украины, передает "УНН".

"В базе Конгресса США опубликован законопроект о санкциях против кораблей и компаний, задействованных в строительстве газпромовского проекта "Северный поток-2". По замыслу авторов, под санкции попадают судна, которые занимаются укладкой труб на глубине 100 и более футов. А также иностранные лица (юридические или физические), которые продали, сдали в аренду или способствовали предоставлению этих судов для строительства", - указали в компании.

То есть, эти санкции могут применяться как к компаниям судовладельцев, так и к финансовым и страховым учреждениям.

Документ предлагает следующие ограничения: запрет закупки товаров или услуг у таких компаний; запрет проводить валютные, банковские и имущественные операции в интересах таких лиц и компаний в США; запрет американским компаниям заключать любые соглашения, имущественные сделки в интересах лиц под санкциями;

запрет американским компаниям инвестировать, покупать акции или долговые инструменты компаний, находящихся под санкциями; запрет на въезд представителям лица под санкциями.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов выделить Украине $2 млрд на газ.