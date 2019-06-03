"Северный поток-2": в США обнародовали законопроект о санкциях [ Редактировать ]
В базе конгресса США опубликован законопроект о санкциях против кораблей и компаний, задействованных в строительстве проекта газопровода "Северный поток-2", которым запланированы поставки российского газа в Германию в обход Украины, передает "УНН".
"В базе Конгресса США опубликован законопроект о санкциях против кораблей и компаний, задействованных в строительстве газпромовского проекта "Северный поток-2". По замыслу авторов, под санкции попадают судна, которые занимаются укладкой труб на глубине 100 и более футов. А также иностранные лица (юридические или физические), которые продали, сдали в аренду или способствовали предоставлению этих судов для строительства", - указали в компании.
То есть, эти санкции могут применяться как к компаниям судовладельцев, так и к финансовым и страховым учреждениям.
Документ предлагает следующие ограничения: запрет закупки товаров или услуг у таких компаний; запрет проводить валютные, банковские и имущественные операции в интересах таких лиц и компаний в США; запрет американским компаниям заключать любые соглашения, имущественные сделки в интересах лиц под санкциями;
запрет американским компаниям инвестировать, покупать акции или долговые инструменты компаний, находящихся под санкциями; запрет на въезд представителям лица под санкциями.
Ранее сообщалось, что Вашингтон готов выделить Украине $2 млрд на газ.
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