В Одессе, в городской инфекционной больнице умер 6-месячный ребенок. Об этом сообщает "Униан".

Мальчику поставили диагноз "острый энтероколит и анемия".

Она утверждает, что реаниматологи провели все необходимые процедуры.

Тело направлено на экспертизу, которая должна установить причины смерти. Мать ребенка Татьяна Шматковская сообщила журналистам, что ребенок хоть и не добирал в весе последние два месяца, но проблем со здоровьем у него не было - все анализы соответствовали норме и он был привит.

Женщина утверждает, что на прошлой неделе у ребенка началось расстройство пищеварения, и она сразу обратилась к участковому педиатру, который назначил лечение.

По словам матери, в пятницу вечером она вызвала скорую помощь, которая доставила ребенка в инфекционную больницу, где его не приняли, перенаправив в Одесскую областную детскую больницу.

Однако, осмотрев его, медики снова направили малыша в инфекционную больницу. Шматковская утверждает, что врачи проявили халатность, что и привело к гибели ребенка. С соответствующим заявлением она обратилась в полицию.

Ранее в Днепре возле поликлиники умер мужчина.