В одесской больнице скончался грудничок [ Редактировать ]
В Одессе, в городской инфекционной больнице умер 6-месячный ребенок. Об этом сообщает "Униан".
Мальчику поставили диагноз "острый энтероколит и анемия".
Она утверждает, что реаниматологи провели все необходимые процедуры.
Тело направлено на экспертизу, которая должна установить причины смерти. Мать ребенка Татьяна Шматковская сообщила журналистам, что ребенок хоть и не добирал в весе последние два месяца, но проблем со здоровьем у него не было - все анализы соответствовали норме и он был привит.
Женщина утверждает, что на прошлой неделе у ребенка началось расстройство пищеварения, и она сразу обратилась к участковому педиатру, который назначил лечение.
По словам матери, в пятницу вечером она вызвала скорую помощь, которая доставила ребенка в инфекционную больницу, где его не приняли, перенаправив в Одесскую областную детскую больницу.
Однако, осмотрев его, медики снова направили малыша в инфекционную больницу. Шматковская утверждает, что врачи проявили халатность, что и привело к гибели ребенка. С соответствующим заявлением она обратилась в полицию.
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