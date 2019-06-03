В ЕС продлят санкции за аннексию Крыма - СМИ [ Редактировать ]
Европейская комиссия предлагает продлить санкции в отношении России за аннексию Крыма до 23 июня 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.
"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", - сообщает агентство.
По его данным, рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
В документе, датированном 3 июня, говорится, что ЕС "останется приверженным полной имплементации политики непризнания" аннексии Крыма.
Более подробной информации о планах Еврокомиссии агентство не приводит.
Напомним, что Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
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