Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с убийством полицейскими пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Видео с места событий в Facebook опубликовал журналист Александр Крамаренко.



Председатель Нацполиции Сергей Князев во время общения с журналистами у здания Министерства внутренних дел в Киеве, где сейчас проходит акция протеста в связи со смертью 5-летнего Кирилла, отметил, что планирует удовлетворить заявление Ценова. Сам начальник полиции заявил, что просит руководство направить его в зону проведения Операции Объединенных сил.

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"Я, как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к главе Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно - место проведения ООС", - сказал он.



Тем временем участники акции протеста требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.



Также в МВД отметили, что руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области отстранены от исполнения служебных обязанностей. Принимаются решения об их дальнейшем пребывании в органах полиции.