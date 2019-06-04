Шесть украинских университетов попали в мировой рейтинг лучших вузов по версии QS World University, передает strana.ua.

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Всего в рейтинге оказались 1000 университетов со всего мира. Он составляется по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds. Лучшим украинским вузом признан Харьковский национальный университет им. Каразина (481 позиция).

Второе место среди украинских вузов занял Киевский национальный университет им. Шевченко (531-540 позиция), затем - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (601-650 позиция), Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (701-750 позиция), Львовский политехнический национальный университет (751-800 позиция), Сумской государственный университет (751-800 позиция).

Ранее сообщалось, что сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым в истории.