Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером во время официального визита в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Зеленский в ходе встречи подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарил за особую роль Европейского союза в сдерживании российской агрессии.

Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом.