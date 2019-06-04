Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии: что обсудили политики [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером во время официального визита в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.
Зеленский в ходе встречи подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарил за особую роль Европейского союза в сдерживании российской агрессии.
Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом.
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