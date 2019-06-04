Масштабна ДТП під Києвом: постраждали 26 людей [ Редактировать ]
Масштабна ДТП на Київщині: у зіткненні маршруток постраждали 26 людей, троє - в реанімації.
Аварія сталася близько 10 години ранку у місті Боярка на перехресті вулиць Незалежності та Богдана Хмельницького. Зіткнулися 3 маршрутні автобуси. У постраждалих травми різного ступеню тяжкості. Троє - у тяжкому стані.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
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