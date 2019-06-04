Масштабна ДТП на Київщині: у зіткненні маршруток постраждали 26 людей, троє - в реанімації.

Аварія сталася близько 10 години ранку у місті Боярка на перехресті вулиць Незалежності та Богдана Хмельницького. Зіткнулися 3 маршрутні автобуси. У постраждалих травми різного ступеню тяжкості. Троє - у тяжкому стані.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.