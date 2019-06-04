Дональд Трамп у Лондоні. Триває візит американського президента до Великої Британії. Якщо вчора був день із королівською сім'єю, то сьогодні - з політичною елітою.

Що точно не сподобається очільникові Білого дому в Лондоні - знає Світлана Чернецька.

Помпезний банкет у Букінгемському палаці. Блиск тіар та кришталю. Це все для нього - американського президента. Перший тост проголошує Її Величність.

"Леді та джентльмени, я запрошую вас підняти келихи та випити за президента та місіс Трамп, за дружбу між нашими двома націями, за здоров'я, добробут і щастя народу Сполучених Штатів", - наголосила Єлизавета Друга, королева Великої Британії.

У відповідь, Дональд Трамп розхвалював королеву. Американський президент - напівбританець. Його мама - родом із Шотландії. Тож його виховували з повагою до монархії.

Також Трамп говорив про спільну перемогу у Другій світовій. Адже в країні вже почали святкувати 75 річницю перемоги у війні.

"У квітні 45-го в газетах вийшла фотографія Королеви Матері, яка відвідувала жіночу гілку армії. Вона дивилася на молоду жінку, що ремонтувала двигун військової вантажівки. Тим молодим механіком була майбутня королева - надзвичайна жінка. Її Величність надихала своїх співгромадян у тій війні підтримувати військових, захищати батьківщину та боротися з ворогом за будь-яку ціну", - відзначив Дональд Трамп, президент США.

А ось таким стало повернення до реальності для очільника Білого Дому. Після королівських церемоній та помпезності понеділка - так розпочався другий день державного візиту Трампа. Зі спущеними штаньми - на унітазі. Таким американського президента бачать його критики.

"Це данина Трампу та всій його величі. Ми хотіли зробити щось, що розкрило б його сутність - ось що він робить цілими днями: сидить у туалеті та пише вульгарні заяви в соцмережах", - заявив Дон Лессем, організатор інсталяції.

Інший осередок протесту - за кілька кілометрів, на площі перед парламентом. Тут знову з'явилося вже знайоме президенту немовля. Автори цієї шестиметрової повітряної кулі показують Трампа нерозумним дитям, яке дуже легко образити.

Протести в центрі Лондона - далеко не такі масові, як обіцяли активісти. Кілька тисяч людей зібралися в центрі столиці. Втім, демонстрації тривають і в інших містах країни, зокрема, - Оксфорді, Единбурзі та Бірмінгемі.

Сам американський гість запевняє, що навіть і не помітив протестів. Хоча ось відео, як його кортеж проїжджає центром. Сьогодні у Трампа робоча частина візиту. Вранці від снідав із представниками бізнес-кіл та членами уряду. Опісля - провів зустріч із прем'єром Терезою Мей. Її засипав похвалами.

"Прем'єр-міністре, це велика честь, мені було надзвичайно приємно працювати з вами. Ви неперевершений професіонал та людина, яка щиро любить свою країну. Дякую вам дуже, насправді велика честь", - наголосив Дональд Трамп, президент США.

На цій приємній ноті прем'єр покине свою посаду. Уже в п'ятницю Тереза Мей стане виконуючою обов'язків глави уряду, адже офіційно йде у відставку. Завтра ж третій і заключний день візиту президента США. Разом вони відвідають святкування закінчення Другої світової.