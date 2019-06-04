У Парламенті зареєстрували нову редакцію закону про незаконне збагачення [ Редактировать ]
Президентський законопроект про покарання за незаконне збагачення Парламент може розглянути наступного тижня, - про це повідомив заступник глави Адміністрації президента, Руслан Рябошапка.
Свій варіант закону Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті напередодні. Автори проаналізували рішення Конституційного Суду про скасування закону щодо незаконного збагачення, спілкувалися з фахівцями МВФ та Світового банку, українськими та іноземними експертами.
У новій редакції пропонується запровадити не тільки кримінальну відповідальність для чиновників, а й практику вилучення незаконних активів.
"Президент запропонував нову редакцію цієї статті, окрім того - додаткові механізми, які б дали можливість не поховати ті справи, більшість із яких вже були закриті Спеціалізованою Антикорупційною Прокуратурою, які стосувалися незаконного збагачення чиновників та політиків. Він принципово відрізняється від усіх інших законопроектів, які сьогодні є в Парламенті. Він передбачає зовсім інший підхід - не лише кримінальну відповідальність, але й можливість конфіскації чи стягнення в рахунок держави так званих, необгрунтованих активів", - зазначив Руслан Рябошапка, заступник глави Адміністрації президента України.
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