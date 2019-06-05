Под Кропивницком устанавливают личность мужчины, попавшего под поезд 4 июня, около 17:00, передает "УНН".

"В полицию поступило сообщение о том, что на территории Долинского района на железнодорожном полотне обнаружили тело человека. На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, мужчина погиб от травм, которые получил, попав под поезд", - сообщается в пресс-службе ГУ НП.

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Личность потерпевшего в настоящее время устанавливается. По данным полиции, это мужчина в возрасте около 50 лет.

Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по части 3 статьи 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял постояльцев отеля, а также мужчина зарубил супругу на глазах у детей.