"Растем": Тимати снова станет папой (фото) [ Редактировать ]
Известный рэпер Тимати официально подтвердил новость о скором пополнении в семье, разместив фото с беременной Анастасией Решетовой.
"Растем", - кратко подписала Решетова под снимками, на которых она на последних месяцах беременности предстала в прозрачных платьях и купальнике телесного цвета, который создавал впечатление, что она и вовсе голая.
Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)
Отметим, для Тимати это уже второй ребенок. От отношений с моделью Аленой Шишковой у него подрастает дочь Алиса. А вот для Анастасии малыш будет первым.
Раньше сообщалось о том, что обнаженные Бабкины растрогали поклонников историей о будущем ребенке.
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