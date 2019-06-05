Известный рэпер Тимати официально подтвердил новость о скором пополнении в семье, разместив фото с беременной Анастасией Решетовой.

"Растем", - кратко подписала Решетова под снимками, на которых она на последних месяцах беременности предстала в прозрачных платьях и купальнике телесного цвета, который создавал впечатление, что она и вовсе голая.

Отметим, для Тимати это уже второй ребенок. От отношений с моделью Аленой Шишковой у него подрастает дочь Алиса. А вот для Анастасии малыш будет первым.

Раньше сообщалось о том, что обнаженные Бабкины растрогали поклонников историей о будущем ребенке.