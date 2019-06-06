Так, сообщается, что следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Об этом сообщил руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук, передает "Громадське".

Причиной тому стало то, что это был выходной (суббота 1 июня) и они решили, что суд не работает.

Напомним, под Киевом полицейский выстрелил в 5-летнего ребенка. Мальчик трагически скончался.

Раньше сообщалось о том, что Аваков сделал заявление об отставке. А также под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.