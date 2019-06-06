"Это важный сигнал": Туск оценил первый визит Зеленского в Брюссель [ Редактировать ]
Президент Европейского Совета Дональд Туск оценил первый зарубежный визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Об этом сообщает "Униан".
"Тот факт, что вы посещаете столицу Европейского Союза и штаб-квартиру НАТО в рамках вашего первого заграничного визита - это твердый и важный сигнал", - заявил Туск на брифинге с Зеленским.
Он напомнил, что после проведения президентских выборов в Украине поздравил Зеленского с победой.
"Как я сказал тогда, и повторил сегодня, - свободные и справедливые выборы являются лучшим доказательством того, что Украина уже достигла. Это даже имеет еще более важное значение, если принимать во внимание сложную ситуацию с безопасностью, политические и экономические обстоятельства, включая постоянную угрозу для территориальной целостности Украины", - подчеркнул Туск.
Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом. Также президента уже пригласили в Польшу.
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