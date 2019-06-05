Титул в тяжелом весе, который раньше принадлежал Александру Усику, отныне является вакантным. Такое заявление сделали в Всемирном боксерском совете (WBC), сообщается на сайте организации.

Решение было принято из-за предстоящего дебюта украинского боксера в супертяжелом весе. Теперь Усик называется "чемпионом в отпуске" и может претендовать на этот пояс в любое время, если он захочет вернуться в тяжелый дивизион.

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Вакантный титул WBC в тяжелом весе будет разыгран 15 июня в Риге между Маирисом Бридисом и Кшиштофом Гловацки.

Ранее мы писали о том, что Ломаченко отказался от денег за подготовку Усика. А также Ломаченко удержал звание лучшего боксера мира.