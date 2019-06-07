Американская певица Мадонна для журнала The New York Magazine рассказала о сексуальных домогательствах кинорежиссера Харви Вайнштейна, которого обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах более 100 женщин.

Как призналась 60-летняя исполнительница, голливудский продюсер выходил за рамки приличия и теперь она рада, что вся правда раскрылась.

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"Харви выходил за рамки приличия и был очень кокетлив, когда мы работали вместе. В то время он был женат, поэтому мне все это было, конечно, неинтересно. Я знала, что он это делал со многими женщинами в индустрии. Но все мы думали: "Харви добивается всего, потому что у него так много власти, он такой успешный, его фильмы такие хорошие, что все хотят работать с ним, так что надо смириться", - поделилась звезда.

Когда вся правда о продюсере раскрылась, Мадонна не злорадствовала и не радовалась.

"Я никогда не радуюсь, если у кого-то вся жизнь провалилась - для кармы это не очень хорошо. Но хорошо, что того, кто столько лет злоупотреблял властью, привлекли к ответственности", - призналась певица.

Напомним, Мадонна выступила на "Евровидении" за огромный гонорар - по слухам это 1 миллион долларов.